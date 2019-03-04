تفاصيل جديدة في واقعة الطفل ضحية حفرة الصرف الصحي في الجبيل 

نايف السالم(صدى):

كشف والد الطفل الذي سقط بحفرة صرف صحي، تفاصيل جديدة عن الواقعة، قائلا إنه لم يكن يعلم بوجود تلك الحفرة المكشوفة، مشيرا إلى أن ابنه سقط بداخلها، حينما كان يلهو مع أصدقائه قرب منزلهم الذي يقع داخل المجمع السكني للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل.

وأبان والد الطفل، أنه لو علم بوجود الحفرة لبادر بتغطيتها أو الإبلاغ عنها، لافتا إلى أن ابنه زكريا لم يتجاوز الـ 3 أعوام.

وتابع أنه لم يكن متواجدا في المنزل لحظة وقوع الحادثة، مشيرا إلى أنه ورد إليه العديد من الاتصالات ولم يكن باستطاعته الرد عليها، حيث قام أحد أبنائه بالذهاب إليه وإبلاغه، وعندما وصل كان قد تم انتشال ابنه من الحفرة و تم نقله إلى المستشفى وتوفي هناك.

وأوضح أن تشييع جثمانه لم يتحدد بعد لحين انتهاء التحقيقات في الحادثة.

اقرأ أيضًا: