فاعلة خير تتكفل بسداد إيجار منزل ” الأرملة ” وتفك عنها إيقاف الخدمات

فهد بن عبدالله(صدى):

تكفلت فاعلة خير بسداد دين وفك إيقاف الخدمات عن مواطنة ناشدت في حالة يرثى لها، إنقاذها بعدما قام مالك العقار بالحصول على حكم تنفيذ من المحكمة بإيقاف خدماتها بعد تعذر دفعها مبلغ 17 ألف ريال قيمة إيجار المنزل التي تسكن فيه.

وكانت المواطنة قد روت في تفاصيل معاناتها لـ “صدى” أنها أرملة وتعول بناتها وتحصل على معاش زوجها المتوفي بمقدار ١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال، إلا أن المعاش الذي تتقاضاه جعلها عاجزة عن دفع الإيجار البالغ 17 ألف ريال.

وتبع الضائقة المالية التي تمر بها تعرض ولدها ٢٢ عامًا لعارض صحي مفاجئ، أُدخل على إثره المستشفى وتوفي لاحقاً، في الوقت الذي قامت فيه الجهات المختصة بإيقاف خدمتها لعدم سدادها مبلغ ١٧ ألف ريال لمالك العقار الذي تسكنه.

من جهتها تقدم ” صدى ” الشكر لفاعلة الخير التي سددت دين الأرملة، وتؤكد إن هذا ليس بمستغرب من المواطنين الذي اعتادوا مساندة بعضهم ا في الظروف الصعبة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

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