نصائح للعناية بالغسالة الأوتوماتيك

أميرة خالد(صدى):

تتطلب الغسالة الأوتوماتيك صيانة دورية للحفاظ عليها لأطول مدَّة ممكنة.

وكشف خبراء في التدبير المنزلي عن أخطاء يجدر تجنّبها عند استخدام هذه الغسالة:

1. تجاهل معلومات الغسيل: يُرفق بـالملابس بعض الإرشادات، التي من الهام أن تكون المرأة على علم بما ترمز له. فالخطأ في ضبط الإعدادات يتلف الملابس، ويدمِّر الغسالة .

2. اختيار برنامج الغسيل الخاطئ: من الضروري قراءة الـ”كتالوج” الخاص ببرامج الغسالة. صحيحٌ أنَّ غالبية الملابس تُغسل وفق البرنامج العادي، لكن هناك بعض الملابس التي تتطلَّب برامج مُعيَّنة في الغسيل، وإذا اختير البرنامج الخاطئ، فإنَّ ذلك سيتلف الغسالة، نظرًا إلى أن كل نوع من أنواع الملابس يحتاج لبرنامج خاص به.

3. المبالغة في إضافة المسحوق/ سائل الغسيل: إذا كانت الملابس متسخة للغاية، فقد تحتاج لإضافة المزيد من مسحوق/ سائل الغسيل، لكنَّ هذا التدبير قد يُتلف الغسالة، لأنَّ الأنواع الحديثة مُصمَّمة لتستخدم كمًّا مُعيَّنًا من الماء بالتناسب مع المسحوق/ سائل الغسيل الذي يُحدِّده البرنامج الخاص بالغسالة.

وإذا أضيف المزيد من المسحوق، فلن تشطف الملابس بشكل جيِّد، لأن كمَّ الماء سيكون قليلًا حينئذ، وبالتالي سيظلُّ المسحوق عالقًا بالملابس.

4. ترك الملابس مُبللة داخل الغسالة: سيجعل هذا الأمر رائحة الملابس كريهة، وسيعمل على تكوين طبقة من العفن داخل الغسالة، ممَّا يقود إلى إتلاف الهيكل الداخلي لها. ولذا، عند بدء دورة الغسيل، يجب الانتباه إلى موعد انتهاء الغسيل وإخراجه من الغسالة على الفور.

نصائح التدبير المنزلي للعناية بالغسالة الأوتوماتيك

5. الامتناع عن فرز الغسيل: يُفيد فصل الملابس الملوَّنة عن تلك البيض في حماية الملابس والغسَّالة في الوقت عينه، فهذا التدبير يُساعد في اكتشاف وجود أجسام معدن داخل الملابس، الأجسام التي قد تضرّ بالغسَّالة، وتفسد بابها، أو تقطع جزءًا من أجزائها الداخلية.

لذا، يجب الحرص قبل غسل الملابس على البحث جيدًا فيها وفرزها.

6. الحمولة الزائدة: تقود المُغالاة في وضع الملابس داخل الغسالة إلى استهلاكها جهدًا أكبر، ومع تكرار هذا الخطأ هي ستتلف بالتأكيد.

لذا، يجب الحرص على وضع الكمية المناسبة من الملابس حسب حجم حلَّة الغسالة، وذلك لضمان سلامتها لأطول فترة ممكنة.