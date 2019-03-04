بالفيديو.. فوز الفهد تثير الجدل بسبب سعر ساعتها
كشفت الفاشينيستا فوز الفهد أنها شغوفة جدًا بشراء الساعات القيمة، مبينة أنها تمتلك الكثير منها إلا أن أغلى واحدة تقدر بـ45 ألف دينار.
وقالت ” فوز ” خلال لقائها ببرنامج ” The_Plane ” : ” أغلى ساعة امتلكتها تحمل علامة Richard Mille؛ وتبلغ قيمتها 45 ألف دينار كويتي ” ، وهو الأمر الذي شكل صدمة للمتابعين.
وعلى صعيد آخر، أوضحت ” الفهد ” أن المدونة دانة الطويرش تجاهلتها في حفل زفافها الذي أُقيم في نهاية العام الماض، مشيرة لعدم دعوتها على الحفل، رغم صداقتهما التي تبدو واضحة للجميع.
يُذكر أن فوز الفهد نجحت في تحقيق شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 1.5 مليون متابع على حسابها على ” انستجرام ” ، حيث استطاعت جذب مئات الآلاف من السيدات؛ لمتابعة مقاطع الفيديو التي تعلم كيفية عمل مكياج بطريقة احترافية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8437 ] نشر منذ 27 دقيقة
والله لاتثير الجدل ولا تثير ضجه -العالم اصبحت متشبعه من مثل هذه الاخبار ساعه مليونيريه يخت ملياردير قصر بمبلغ خيالي ومجوهرات بالهبل وغير ذلك مما يثير الحزن في قلوب المعدمين ويجلب الحقد والحسد لمثل هؤلاء العارضين المستعرضين-وللاسف مانشوف مثل هذه الاشياء من التجار الذين بنوا اموالهم بالحلال انما ممن يغني ويمثل وفاشنستا فاشلات الله اعلم كيف جاءت والى اين تذهب تلك الاموال-
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك-