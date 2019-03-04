بالفيديو.. رئيس وزراء الأردن الأسبق: فلسطينيون تركوا أملاكهم لإسرائيل مقابل المال

عمان(صدى):

تتضارب الأقاويل دومًا عن كيفية استيلاء إسرائيل على الأراضي العربية في فلسطين وعن وضع اللاجئين الفلسطينين وما آلت إليه أملاكهم الخاصة، والتي تتدخل فيها قناة ” الجزيرة ” الممولة من نتظيم الحمدين القطري؛ لمحاولة التعتيم وتشويه الحقائق وخصوصًا مقدم برامجها جمال ريان الذي ينبح دائمًا بأفكار مسمومة.

ومن جانبه، صرّح رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدكتور عبد السلام المجالي؛ ليكشف الحقائق المغطاة؛ قائلًا أن آلاف الفلسطينيين الأردنيين قبضوا أموالا مقابل أملاكهم الخاصة من إسرائيل، لكنهم لا يعلنون عن ذلك بالطبع حتى لا يتعرضون للهجوم من الآخرين.

وأوضح ” المجالي ” أن المعاهدات الدولية تنص: على العودة أو التعويض؛ فأخذ آلاف من الفلسطينين التعويض؛ لافتًا إلى ضرورة الاطلاع على قرارات الأمم المتحدة لمعرفة حقيقة الأمر؛ حيث أنه لذلك استقبل هؤلاء التعويض بعد معاهدة السلام؛ مؤكدًا أن ذلك حديث لا يفصحون عنه.