بالفيديو.. ” الماجد ” : صدقة السر أجرها عظيم وتطفئ غضب الرب

نايف السالم(صدى):

قال سليمان بن عبدالله الماجد، قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، أن الحرص على تقديم الصدقات في السر لها أجر عظيم عند الله.

وأضاف ” الماجد ” خلال برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” : ” صدقة السر تُطفي غضب الرب، ومَن حرص أن تكون صدقته سرًّا؛ كان أجرها أعظم ” .

وتابع: ” وهذا تأكيدًا لما ورد في الحديث الشريف والقرآن الكريم، وكما ورد في سورة البقرة {إن تُبدوا الصدقات فنعما هي وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير} ” .

كما أوضح أن صدقة السر فيها تجرد النفس من الرغبات الخاصة ومن حب الثناء؛ فهنا يُخلص العبد لله، فلا يكون شيء من قصد قلبه لغير الله.

وجاء ذلك ردًا على استفسار من متصلة بالبرنامج مفاده: ” هل صدقة السر ترفع البلاء ؟ ” .