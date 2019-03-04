رانيا يوسف تتحدث عن تعرض ابنتها للتنمر جراء الفيلم الإباحي.. وتوضح سبب طلاقها 

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن حقيقة الفيلم الإباحي الذي انتشر مؤخرًا على أنّها بطلته، قائلة إنها رفعت دعوى للنائب العام قبل انتشار الفيديو، موضحة أن صاحب الفيديو أصر على زج اسمها بهذا الموضوع كونه كان الإسم الأكثر تداولًا من الرأي العام في ذاك الوقت، ما سيساهم بشهرة الفيلم ويكسبهم المال على حسابها وحساب سمعتها.

واعترفت يوسف خلال حوارها في برنامج ” بنص الجمعة ” المذاع على ” صوت الحرية ” مع زاريه باريكيان، وبدوان شحميني، بأنها كانت جريئة بما يكفي للاعتذار عن هذه الفضائح، حتى لو لم يكن لها علاقة بها، وأنها لا تنتظر الإعتذار بالمقابل، رغم الظلم الذي عاشته ورغم الدعاوى عليها التي لم تكن من جهة رسمية بل من أشخاص.

وحول التنمر الذي تعرضت له ابنتها في المدرسة جرّاء الفيديو الإباحي، رد يوسف، قائلة إنها دعمت ابنتها وقالت لها: ” شاهدي الفيديو وتأكدي انّني لست أنا من فعل هذا الأمر ثم واجهي زملائك “.

وبسؤالها عن اعتبار نفسها زوجة فاشلة، أجابت: ” أنا عشان زوجة ناجحة بتطلق ” ، لافتا إلى مواصفات رجل أحلامه ” يجب أن يكون حنوناً، عاقلاً، حكيماً “.