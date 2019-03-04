” العامة للحبوب ” تنتهي من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد هذا العام

الرياض(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الاولى من القمح المستورد لهذا العام 1440/1441هـ ( 2019م ) بكمية 625 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح .

وبين أن وصول الدفعة الاولى المتعاقد عليها هذا العام سيكون بمشيئة الله خلال الفترة (أبريل-يونيو2019م) وبواقع 10 بواخر، موزعة على 5 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 320 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وجرى ترسيتها على 5 شركات عالمية ، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني .