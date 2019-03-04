بعد اتهامه.. حقيقة تقديم رامز جلال لبرنامج مقالب جديد يخوض في الغيبيات

القاهرة(صدى):

كشف أحد أعضاء فريق الإعداد لبرنامج المقالب، المقرر أن يقدمه الفنان المصري رامز جلال في شهر رمضان القادم، حقيقة ما تردد عن خوض البرنامج في الغيبيات.

وأوضح أحد المشاركين في إعداد البرنامج المقرر عرضه على شاشة إم بي سي مصر، إن الفكرة مغايرة تماماً لما هو متداول في بعض مواقع التواصل، مشيراً إلى أن الفكرة المتداولة بها الكثير من الحرام، والخوض في أمور لا تليق، وهو ما يرفضه فريق العمل ككل والقناة نفسها.

وكان قد تداول أن البرنامج الجديد يشمل على أن يتفق رامز مع مذيع مشهور يقدم مشروباً للضيف يحتوي على مادّة مخدرة، وحينما يستيقظ يجد نفسه في غرفة مظلمة، ومن ثم يظهر له شبحان يسألانه ذات أسئلة الملكين في القبر، فيعتقد الشخص أنه مات، بينما النساء ينطلقن في النحيب؛ ليتعرض لهجوم كبير، واتُّهم بأن في الفكرة شبهة من الحرام لأنها أمور غيبية.