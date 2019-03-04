بالفيديو.. والد شاب يلغي حفل زفاف نجله بسبب لمس أحد أصدقائه لمؤخرته

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أنهى والد شاب حفل عرس نجله داخل صالة الحفل بصورة مفاجأة، بسبب قيام أحد الشباب بلمس مؤخرة صديقه المعرس.

روى القصة أحد الدعاة، بأن شابا أتصل بي، وقال إنه خلال حفل عرسه وهو يقف بـ ” البشت ” وبجواره والده وعمه في العرس، فعل أحد الشباب من أصدقائه حركة ” وسخة ” ، فرأى والده الحركة فثار غضبه وصفع الشاب وصفع نجله.

وأضاف أن والده قام على الفور بإنهاء العرس في الحال وطرد نجله المعرس من الصالة وقال لعمه خلي بنتك عندك هذا الولد ما يستاهلها، وتم إلغاء العرس، مشيراً إلى أن والده غضبان عليه وعمه رافض أن يعطيه أبنته.

ووجه الداعية الذي نقل الواقعة نصيحة إلى الشباب أن لا يستاهلون في مثل هذه الأمور والأفعال المشينة، مطالباً الشاب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعتذر لوالده ويعتزل مثل هذه الصحبة السيئة.