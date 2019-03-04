صعوبات مالية واجهت المواطنين خلال 2018

عادل الحربي(صدى):

أظهرت دراسة حديثة بعنوان ” سياسات الشمول المالي في المملكة ” عن وجود عدد من الصعوبات المالية التي عاناها المواطنين خلال عام 2018.

وكشف المسح الخاص بالدراسة والذي أجرته مؤسسة الملك خالد الخيرية أن انخفاض الدخل احتل صدارة الصعوبات المالية بنسبة 43%، يليه التعثر أو صعوبة تسديد فواتير الخدمات الحكومية بنسبة 24%، ومن ثم التعثر في سداد القروض أو الديون الشخصية بنسبة 19%.

أما رابع الصعوبات المالية، فقد كانت إيقاف المساعدات الحكومية، والتي أرَّقت المواطنين خلال العام الماضي وذلك بنسبة 14%، ثم الإفلاس 13%، تلاه المنع من العمل بسبب طوارئ صحية 8%، وفي الأخير فقدان العمل وخسارة المسكن بنسبة متساوية 7% لكل منهما.