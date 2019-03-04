إمام المسجد الحرام: قصر أنشطة جمعيات تحفيظ القرآن خطوة موفقة

نايف السالم(صدى):

أوضح إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، أن جمعيات تحفيظ القرآن أنشئت من أجل تحفيظ القرآن، وقرار منعها من البرامج والأنشطة قرار موفق.

حيث وصف ” الجهني ” هذه الخطوة بـ ” الموفقة ” ، خاصة وأن هذا القرار يمنع استغلالها من أصحاب الفكر المتطرف، مبينًا أن هذه الأنشطة خارجة عن أهداف الجمعيات الرئيسية.

وأضاف: ” فكرة نيرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عندما قصر تحفيظ القرآن على تحفيظ القرآن وعدم الدخول في أمور ليس منها فائدة وإنما تضر أكثر مما تنفع ” .