بالفيديو.. مذيعة ” اتجاهات ” تتحدث الصينية مع ضيوفها

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية، حرصت الإعلامية نادين البدير، على التحدث باللغة الصينية مع ضيوفها ببرنامج ” اتجاهات ” .

وناقشت المذيعة في حلقة برنامجها قرار إدراج اللغة الصينية، مستضيفة شابين ممن سبق لهما تعلم اللغة، وسألتهما عما إذا كانت تعد هذه الخطوة مهمة في تقوية العلاقات بين المملكة والصين.

وأكد أحدهما أن اللغة الصينية وتعلمها ليس صعبًا ،مشيرًا إلى أن الصعوبة التي واجهته هي عدم اتقانه للغة الإنجليزية لأنه كان يضطر لترجمة الجمل من الصينية إلى الإنجليزية ثم العربية.