بالفيديو.. مذيعة ” اتجاهات ” تتحدث الصينية مع ضيوفها
بالتزامن مع قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية، حرصت الإعلامية نادين البدير، على التحدث باللغة الصينية مع ضيوفها ببرنامج ” اتجاهات ” .
وناقشت المذيعة في حلقة برنامجها قرار إدراج اللغة الصينية، مستضيفة شابين ممن سبق لهما تعلم اللغة، وسألتهما عما إذا كانت تعد هذه الخطوة مهمة في تقوية العلاقات بين المملكة والصين.
وأكد أحدهما أن اللغة الصينية وتعلمها ليس صعبًا ،مشيرًا إلى أن الصعوبة التي واجهته هي عدم اتقانه للغة الإنجليزية لأنه كان يضطر لترجمة الجمل من الصينية إلى الإنجليزية ثم العربية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 67562 ] نشر منذ 49 دقيقة
تمام ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24006 ] نشر منذ 34 دقيقة
This video is unavailable.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24006 ] نشر منذ 15 دقيقة
OK ITS AVAILABLE
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67562 ] نشر منذ 12 دقيقة
يو آر رايت ,,
الشمالي[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 4 دقائق
نووو… اتسز لاله.
هههههه