من برشلونة..السواحة: 40 % من المواد الأولية لصناعة الأجهزة الذكية في العالم صُنعت بالسعودية

مدريد(صدى):

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن 40 % من المواد الأولية لصناعة الأجهزة الذكية في العالم تم تصنيعها بواسطة المملكة.

وقال السواحة في كلمته على هامش المؤتمر العالمي للجوال (MWC) الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية، إن 95 % من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية.

إلى بعد وأشار السواحة أن شركة ” آرم ” التي يملكها ” سوفت بنك ” وصندوق رؤية السعودية هي الشركة المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية.