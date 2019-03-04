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بالفيديو.. عبير سندر تتحدث عن لجوئها لتبييض بشرتها مثل مايكل جاكسون

بالفيديو.. عبير سندر تتحدث عن لجوئها لتبييض بشرتها مثل مايكل جاكسون
أميرة خالد(صدى):

تحدثت عبير سندر مدونة الجمال وعارضة الأزياء الشهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامها بمحاولة لتبييض لون بشرتها.

ونفت سندر خلال لقائها ببرنامج ” ع السيف ” رغبتها في تبييض بشرتها بالكامل، مؤكدة أن مايكل جاكسون كان جميلا قبل تغيير لونه تمامًا لكنه لم يدرك ذلك.

وحول الاعتراف بلجوئها إلى تقنية التقشير بغرض تفتيح لونها، قالت ضاحكة: ” فعلت ذلك حتى لا أكون مرّة مرّة سودا ” .

وكانت سندر قد أعلنتْ خطبتها على مدرب فنون القتال ليام أونيل، وهو مسلم بريطاني الجنسية، بحسب ما صرحت سابقًا.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24000 ] نشر منذ 30 دقيقة

طيب اللون الاسمر حلو وخصوصا في الظلام
ما فيه داعي تصنفرين وجهك

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