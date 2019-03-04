بالفيديو.. عبير سندر تتحدث عن لجوئها لتبييض بشرتها مثل مايكل جاكسون
تحدثت عبير سندر مدونة الجمال وعارضة الأزياء الشهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامها بمحاولة لتبييض لون بشرتها.
ونفت سندر خلال لقائها ببرنامج ” ع السيف ” رغبتها في تبييض بشرتها بالكامل، مؤكدة أن مايكل جاكسون كان جميلا قبل تغيير لونه تمامًا لكنه لم يدرك ذلك.
وحول الاعتراف بلجوئها إلى تقنية التقشير بغرض تفتيح لونها، قالت ضاحكة: ” فعلت ذلك حتى لا أكون مرّة مرّة سودا ” .
وكانت سندر قد أعلنتْ خطبتها على مدرب فنون القتال ليام أونيل، وهو مسلم بريطاني الجنسية، بحسب ما صرحت سابقًا.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 24000 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب اللون الاسمر حلو وخصوصا في الظلام
ما فيه داعي تصنفرين وجهك