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تحذير هام من سفارة المملكة لدى فرنسا للمواطنين

تحذير هام من سفارة المملكة لدى فرنسا للمواطنين
باريس(صدى):

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء اليوم ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء.

ودعت السفارة المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 67543 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر عليهم ويحفظهم بحفظه ,, آمين ,,

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