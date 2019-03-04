بطريقة طريفة..طالب يعاني من السمنة يشكو تضييق صاحب مركبة عليه

أميرة خالد(صدى):

وثقت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكوى طريفة من طالب جامعي يعاني من السمنة، ولم يستطع الدخول إلى سيارته، بسبب تضييق صاحب مركبة أخرى عليه.

وبطريقة ساخرة وطريفة، أعرب الطالب عن معاناته قائلا : ” الله مكثر مواقف الجامعة حاشرني ليه! تحياتي دب ماقدر يركب سيارته ” .

ولاقت الصورة تداولاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابًا بطريقة تناول الشاب لمشكلته واعتراضه الطريف.