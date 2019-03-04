بطريقة طريفة..طالب يعاني من السمنة يشكو تضييق صاحب مركبة عليه
وثقت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكوى طريفة من طالب جامعي يعاني من السمنة، ولم يستطع الدخول إلى سيارته، بسبب تضييق صاحب مركبة أخرى عليه.
وبطريقة ساخرة وطريفة، أعرب الطالب عن معاناته قائلا : ” الله مكثر مواقف الجامعة حاشرني ليه! تحياتي دب ماقدر يركب سيارته ” .
ولاقت الصورة تداولاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابًا بطريقة تناول الشاب لمشكلته واعتراضه الطريف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67543 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه ,,
,, ليتك زهمت على الشرطه ، يحلون مشكلتك وانت تضحك ,,
,, وقليل الذوق والإحساس ، اللامبالي ، معاد يعودها ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12678 ] نشر منذ 52 دقيقة
ههههههههه😊الله يسعدك ويوفقك ويهون عليك☺مره ثانيه شوف لك موقف خاص لك ممنوع الآقتراب😂واللي يقرب منه اركله😁😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46702 ] نشر منذ 47 دقيقة
فعلآ والله
هذي معاناه نعاني منها
تجي توقف صح قدام مطعم أو محل
تتفاجأ بواحد يوقف وراك ويقفل عليك
ولا يجيك ويحشر سيارته حشر ويقفل عليك
أنا مدري الناس هذي كيف تفهم🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46702 ] نشر منذ 42 دقيقة
كان تسوي له مثل ذا👇👇👇
واحد يقول : سكرت بسيارتي على سيارة شايب ، وتأسفت منه رد بابتسامه وقال لي : شكلك مثقف ومتعلم ،
انبسطت وقلت له : اي والله
قال : يا خسارة التعليم ف الحمير
يخرب بيته ثبتها وشاتها 😂😁😆😂😂😂
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه