الكشف عن أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة لم توظفها الجهات الحكومية

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن توافر أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة، لكنها لم تُعلن عنها من الوزارة، ولكن من قبل جهات حكومية معتمدة بها تلك الوظائف.

وبينت الوزارة أن الوظائف المتاحة منها 6250 وظيفة بالمراتب العليا من 11 إلى 15، وهي ذات طبيعة متخصصة أو إشرافية، وشغلها يرجع للجهة الحكومية المتعمد بها الوظيفة.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة التي يحق للخدمة المدنية شغلها هي فئتان، أحداها وظائف يعلن عنها طوال العام وعدد 39,962 وظيفة بسلم وظائف ” الصحة ” ، ويتعذر شغلها بنسبة عالية بعض الأحيان، وذلك لعدم توافر الكفاءات المناسبة من المواطنين والمواطنات.

أما عن الفئة الثانية، فإن عدد الوظائف فيها 44630 وظيفة تعليمية بالتعليم العام، وتشغلها الوزارة بناء على طلب الجهة الحكومية، ومعظم هذه الوظائف مشغولة بالغعل، لكنها تظهر في سجلات الوزارة ” شاغرة ” .