بالفيديو.. المطلق يستنكر سؤال فتاة في الـ 19 من عمرها ولم تصم رمضان

عادل الحربي(صدى):

استنكر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، سؤال فتاة في التاسعة عشر من عمرها، ولم يسبق لها صيام شهر رمضان منذ بلوغها.

ورد المطلق خلال برنامج ” فتاوى ” على سؤال الفتاة الذي كان مضمونه: ” بلغت من العمر 19 عاماً فهل يجب علي الصوم؟ وإذا كان يجب علي ماذا أفعل بالسنوات الماضية ” ،متسائلا : ” معقول هذه الفتاة التي قد تكون الآن في المرحلة الجامعية لم تصم ولم تقرأ عن الصيام؟! ” .

وتابع : ” هذه الفتاة التي عمرها 19 سنة يجب عليها أن تقضي ما فاتها، وأن تحسب ذلك من السنة التي حاضت فيها، موضحاً أن أي رمضان بعد الحيض هي تقضيه ” .

وأضاف: ” الغريب أن الناس الآن يصومون حتى الأطفال، وحتى إذا جاء يوم عاشوراء تجد طلاب الابتدائي صائمين هذا اليوم في المدرسة وتجد المقصف المدرسي في ذلك اليوم مغلقاً ” متسائلا: ” هل هذه الفتاة لم تقرأ أبدا عن الصيام، أظن هذا من التكاسل ” .