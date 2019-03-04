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السومة: الجماهير السورية ظلمتني

السومة: الجماهير السورية ظلمتني
طلال الغامدي(صدى):

صرح مهاجم الأهلي اللاعب السوري عمر السومة بأنه عُرض عليه شارة القيادة في النادي الأهلي ،لكنه رفض، قائلا: ” لا أحب المظاهر ولا تهمني الكابتنية ” .

وعن خروج المنتخب السوري من البطولة الآسيوية، قال: ” بعض الجماهير السورية ظلمتني كثيرًا، وكل الحديث عني في كأس آسيا غير صحيح وسيأتي وقت سأوضح فيه حقيقة هذه الأقاويل ” .

وأضاف: ” بعد خروج المنتخب السوري من البطولة الآسيوية تحدثت مع المدرب وشرحت له حجم الضغوطات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة لهذا قرر اراحتي ” .

وأكد أنه يخدم الكيان الأهلاوي ولاتوجد لديه مشكلة مع أي مدرب، قائلا: ” جمهور الأهلي لم يقصر معي وثقته بي كبيرة ” .

يذكر أن عمر السومة قاد فريقه للتعادل مع الاتحاد بهدف خرافي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12675 ] نشر منذ 1 ساعة

‏لو تنتقد مفاد كثر الانتقاد
مثلك كثير ولانفع فيه الجدل
ناظر هدف مطنوخنا باالاتحاد
حتى من الطنخه يبي الرجعه دبل☺

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة

جنوبية قحطانية الوعد يوم الثلاثاء
اتوقع السد 3 الأهلي 0 في عقر الدار ..الأهلي مستواه زفت😐😑 .

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