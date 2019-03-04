بالفيديو.. ماجد مطرب يكشف عن كلمة تسببت في إيقافه 11 عامًا

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان ماجد مطرب فواز، اليوم الأحد، عن كلمة تسببت في إيقافه 11 عامًا.

وقال الفنان ماجد خلال لقاءه في برنامج ” طارق شو ” : ” وأنا في المدرسة قام علي الزهراني بلقاء صحفي و انا صغير قالو لابي نريد نسوي لقاء مع ماجد وقتها انا صغير وعلى قناة الاولى وما في اي قناة ثانية تنافس وكل الناس تعرفني ” .

وأضاف : ” وكان من ضمن السؤال: ماشاء الله عليك يا ماجد انت نجم، فقلت له نعم نجم ولا يهمني اذا زعل مني المطرب فواز ومحمد العلي بعدها الكلمة هذه وقفتني 11 سنة ” .

وفي سياق متصل أكد الفنان على رفضه تجسيد شخصية البدوي قائلا : أنا ضد تجسيد دور الشخص البدوي بطريقة ساخرة.