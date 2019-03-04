بالفيديو.. ماجد مطرب يكشف عن كلمة تسببت في إيقافه 11 عامًا
كشف الفنان ماجد مطرب فواز، اليوم الأحد، عن كلمة تسببت في إيقافه 11 عامًا.
وقال الفنان ماجد خلال لقاءه في برنامج ” طارق شو ” : ” وأنا في المدرسة قام علي الزهراني بلقاء صحفي و انا صغير قالو لابي نريد نسوي لقاء مع ماجد وقتها انا صغير وعلى قناة الاولى وما في اي قناة ثانية تنافس وكل الناس تعرفني ” .
وأضاف : ” وكان من ضمن السؤال: ماشاء الله عليك يا ماجد انت نجم، فقلت له نعم نجم ولا يهمني اذا زعل مني المطرب فواز ومحمد العلي بعدها الكلمة هذه وقفتني 11 سنة ” .
وفي سياق متصل أكد الفنان على رفضه تجسيد شخصية البدوي قائلا : أنا ضد تجسيد دور الشخص البدوي بطريقة ساخرة.
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