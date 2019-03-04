بالصور.. يوفنتوس يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد انتصاره على نابولي

نواف السالم(صدى):

اقترب يوفنتوس نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق فوزا ثمينا ومثيرا 2 / 1 على مضيفه نابولي اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

ورفع الفريق رصيده إلى 72 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة على أقرب ملاحقيه نابولي، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، والأولى على ملعبه (سان باولو) منذ عام بالتحديد.

ولعب نابولي بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه أليكس ميريت في الدقيقة 26، ليستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف منافسه ويسجل هدفين حملا توقيع نجميه ميراليم بيانيتش وإيمري تشان في الدقيقتين 28 و39، وتساوت الكفة بين الفريقين في الشوط الثاني، عقب طرد بيانيتش في الدقيقة 47 لحصوله على الإنذار الثاني، لينجح نابولي في تقليص الفارق عن طريق لاعبه خوزيه كاييخون في الدقيقة 61 .