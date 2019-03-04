أرملة سعودية تصدم بوفاة ولدها وإيقاف خدمتها بسبب عدم دفع الإيجار

فهد بن عبدالله(صدى):

وسط حالة يرثى له، فقدت مواطنة بمدينة ابنها الشاب بعد معاناته مع المرض في الوقت نفسه الذي قام مالك العقار بالحصول على حكم تنفيذ من المحكمة بإيقاف خدماتها بعد أن تعذر دفعها لمبلغ ١٧ ألف ريال.

وتعود التفاصيل و بحسب ما اطلعت ” صدى ” على الحالة، فإن المواطنة القاطنة في حي السويدي أرملة وتعول بناتها وتحصل على معاش زوجها المتوفي بمقدار ١٥٠٠ ” ألف وخمسمائة ريال ” ، إلا أن المعاش الذي تتقاضاه جعلها عاجزة عن دفع الإيجار.

الضائقة المالية للمواطنة التي لا حول لها ولا قوة تبعه تعرض ولدها الشاب ٢٢ عامًا لعارض صحي مفاجئ، أُدخل على إثرها لمستشفى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض ” الشميسي سابقا ” ، في الوقت الذي قامت فيه الجهات المختصة بإيقاف خدمتها لعدم سدادها مبلغ ١٧ ألف ريال لمالك العقار الذي تسكنه.

وفي حديث لـ ” صدى ” مع المواطنة التي فقدت ولدها الشاب نهاية الأسبوع، أوضحت أنها الآن في حالة لا يعلم بها إلا الله ” عز وجل ” وحده، بعد أن فقدت فلذة كبدها وكذلك بعد أن تم إيقاف خدماتها وأصبحت لا تستطيع سداد دينها ولا تدبير شؤون منزلها وبناتها.

وناشدت المواطنه عبر ” صدى ” أهل الخير بمساعدتها.

ملاحظة.. بيانات المواطنة وجميع المستندات لدى إدارة صحيفة صدى الإلكترونية.