بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تعتدي على امرأة ” سمراء ” بوحشية داخل المترو

واشنطن(صدى):

اعتدى اثنين من رجال شرطة مدينة ميامي الأمريكية، بوحشية على امرأة سمراء اللون، بتهمة تسللها إلى داخل محطة المترو دون دفع قيمتها.

وأوقف رجال الشرطة، السيدة داخل إحدى محطات المترو، وتم طرحها أرضاً والأنقضاض عليها لمحاولة تكبيلها، وهو ما أثار موجة غضب عارمة تجاه رجال الأمن.

وحاولت السيدة الإفلات من قبضة رجال الأمن، إلا أن أحد الرجال أنقض عليها، ليقوم بوضع الأصفاد في يديها.

ومن جانبها، كما أعربت المتحدثة باسم إدارة النقل والأشغال العامة في ميامي، عن أسفها الشديد لما حد من قبل رجال الأمن، وتقدمت بالاعتذار للمرأة ولأسرتها.

ورفضت شرطة ميامي، ما حدث من قبل رجال الأمن، وأصدرت تقريرًا يفيد بأنه قد تم نقل رجال الأمن الذين تسببوا في هذه الواقعة إلى مكان آخر، وتم اطلاق سراح المرأة دون دفع غرامات.