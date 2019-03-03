الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في بعض مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع استمرار الرؤية الغير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة ستبدأ اليوم الأحد في تمام الساعة 11 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 11 صباحًا، في الرياض ونجران.

كما توقعت الهيئة تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، في الحدود الشمالية، والجوف، والمنطقة الشرقية، والقصيم.

وستبدأ هذه الحالة غدًا الاثنين في تمام الساعة 2 صباحًا، وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 10 صباحًا.