مواطنة تحاول تهريب 2 مليون جنيه في مناشف قطنية من مصر إلى المملكة

القاهرة(صدى):

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم السبت من إحباط محاولة راكبة سعودية لتهريب أكثر من 2 مليون جنيه وسط أمتعتها أثناء سفرها إلى المملكة.

وقالت السلطات المصرية إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط السعودية اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتى البحث الجنائى وتأمين الركاب، في حقائب الراكبة، وذلك على جهاز كشف الحقائب لوحظ وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بها.

وعُثر علي 2 مليون و189 ألفا و600 جنيه بين طيات بعض المناشف القطنية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لمخالفتها قانون البنك المركزي المصري والخاص بالسفر بالعملات.