” تعليم مكة ” يحذر من رفع دعاوى قضائية ضد منسوبي الإدارة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة، تعميمًا تحذر فيه منسوبيها (بنين وبنات)، من رفع دعاوى لدى الجهات القضائية أو التقدم بشكوى لدى الشرطة ضد أحد منسوبي الإدارة في جوانب تتعلق بالعمل.

وأوضحت، أن بعض منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم يتجاوزوا مرجعهم عند رغبتهم في التقدم بشكوى أو دعوى متعلقة بالعمل، ويرفعون الدعوى للقضاء أو التقدم بشكوى لدى الشرطة، ويتم البت فيها وحلها من قبل إدارة التعليم دون التقدم بها لدى مرجعهم مما يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأضافت أن من يفعل ذلك ولا يلتزم أو يخل بما تضمنه فسيكون عرضة للمساءلة والعقوبة الرادعة.