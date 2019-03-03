اقضي على الروائح الكريهة لحوض المطبخ بقشور البرتقال

أميرة خالد(صدى):

قالت الشيف عظيمة حمدى ، أن حوض المطبخ من الأشياء التي تهتم ربات البيوت بنظافتها، حتى يظل لامعا ولا تخرج منه أي روائح كريهة، ولكن نظرا للاستخدام اليومى يتغير لونه، وقد تلتصق به بعض الشوائب التي تسبب روائح كريهة.

وتقدم الشيف عظيمة ، وصفة سحرية تجعل حوض المطبخ لامعا وخالى من الروائح الكريهة.

المكونات:

قشور برتقال.

الطريقة:

ننظف حوض المطبخ أولا باللوفة وسائل الصحون، ثم نتخلص من آثار الصابون بالماء الجارى، بعدها نحضر قشور البرتقال ونفرك بها الحوض جيدا، لمدة 10 دقائق .

ونكرر الوصفة يوميا عقب الانتهاء من غسيل الصحون، وللحصول على أفضل النتائج يجب تنظيف الحوض أولا بأول وعدم تراكم أي أوانٍ غير نظيفة به، لمنع نمو البكتيريا والجراثيم التي تسبب الروائح الكريهة.