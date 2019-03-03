بالصور.. إحباط تهريب 120 قارورة عرق مسكر

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من إحباط حيلة مقيم يمني لتمرير 120 قارورة عرق مسكر عن طريق سطحة بداخلها مركبة.

وتفصيلًا، أثناء قيام إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة – جدة بجولتها المعتادة؛ اشتبهت في سطحة بقيادة مقيم يمني تحمل مركبة عليها آثار حادث، فأوقفها قائد الدورية وطلب الأوراق الثبوتية للمركبة، ومن خلال المراقبة اتضح وجود ارتباك على قائد السطحة، فتم تفتيش المركبة الموجودة على ظهرها، فعُثر بداخلها على 120 قارورة عرق حجم من سعة لترين، وجرى إعداد محضر، وسلمت الحالة لجهة الاختصاص.

كما ضبط رجال القوة مقيمًا باكستانيًّا بعد الاشتباه فيه على طريق مكة – جدة وبحوزته قرابة 90 قارورة عرق مسكر، وسلم لشرطة الجنوبية.