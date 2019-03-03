طيران التحالف يدمر آليات عسكرية للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

حقق الجيش الوطني تقدمًا ميدانيًّا مهمًّا شمال البرح مقبنة، في حين دمر طيران التحالف العربي آليات عسكرية حوثية وقتل 9 من الميليشيات وجرح آخرين في جبل البرقة بغارات جوية.

وتصدى الجيش الوطني لثلاث هجمات ومحاولات تسلّل للعدو في الشرقية في العريش وعبدان والجيرات، وسقط في المواجهات قتلى وجرحى في صفوف العدو وخسائر مادية وفي السلاح والمعدات، مقابل شهيدين وأربعة جرحى في الشرقية من عناصر الجيش الوطني.

كما تصدى الجيش لمحاولات تسلل نفذتها الميليشيات تحت غطاء ناري كثيف بالمدفعية والصواريخ والدبابات على أماكن تمركز الجيش وعلى الأحياء السكنية، وقتل ثلاثة من عناصر العدو في المعارك.

وتم إسكات نيران المدفعية المعادية التي استهدفت مقر اللواء بالمطار القديم ومحيط جبل الهان في حذران من قبل أبطال الجيش الوطني.