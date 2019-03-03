بالفيديو.. رجل يقتل زوجته أمام رواد حديقة عامة

دمشق(صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام رجل بإطلاق النار على زوجته أمام مرأى المدنيين في حديقة عامة وسط مدينة “ عفرين ” شمالي “ حلب ” ، الأمر أصاب النساء والأطفال الذين تواجدوا ضمن الحديقة بحالة من الخوف والذعر.

وقال مصدر أمني في “ قوات الشرطة والأمن العام” إن المتهم أقدّم على قتل زوجته رمياً بالرصاص باستخدام بندقية نوع “ كلاشينكوف ” ، أثناء تواجدهما في حديقة “ الحرية/ آزادي ” العامة وسط مدينة “ عفرين. ”

وتابع: “ تمكنت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوى “ الأمن العام ” التي كانت متواجدة في مكان الحادثة من إلقاء القبض على المتهم عقب قيامه بإطلاق النار على زوجته، حيث جرى تسليمه إلى الشرطة العسكرية تمهيداً لتحويله إلى القضاء لاستكمال التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأوضح المصدر ذاته أن المتهم منفصل عن زوجته منذ نحو 4 سنوات، وأراد أن يأخذ أولاده رغماً عن زوجته التي رفضت ذلك، فيما ادعى المتهم أنه ارتكب جريمته بدافع ما يسمى “ جريمة الشرف. ”