شركة طيران تحقق أمنية فتاة

عادل الحربي(صدى):

قررت شركة سكاي برايم للطيران الخاص، تحقيق أمنية فتاة، نشرتها عبر حسابها في ” تويتر ” .

وبعثت الفتاة تغريدة لثلاث من شركات الطيران قائلة فيها: ” بمناسبة يوم ميلادي، إحدى أمنياتي أني أدخل مقصورة الطيار، فهل راح تسمحون وتحققونها لي؟ ” .

وردت الشركةعلى الفتاة قائلة: ” ‏‫عزيزتي وفاء، كل سنة والدنيا بين يديك. يسرنا في سكاي برايم دعوتك لزيارة جناحنا وطائراتنا الخاصة في المعرض السعودي الدولي للطيران ١٢-١٤ مارس الجاري، وتحقيق أمنيتك بالدخول إلى قمرة القيادة. نرجو منك التواصل من خلال الخاص لتوصيل الدعوة ” .