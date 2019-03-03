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شركة طيران تحقق أمنية فتاة

شركة طيران تحقق أمنية فتاة
عادل الحربي(صدى):

قررت شركة سكاي برايم للطيران الخاص، تحقيق أمنية فتاة، نشرتها عبر حسابها في ” تويتر ” .

وبعثت الفتاة تغريدة لثلاث من شركات الطيران قائلة فيها: ” بمناسبة يوم ميلادي، إحدى أمنياتي أني أدخل مقصورة الطيار، فهل راح تسمحون وتحققونها لي؟ ” .

وردت الشركةعلى الفتاة قائلة: ” ‏‫عزيزتي وفاء، كل سنة والدنيا بين يديك. يسرنا في سكاي برايم دعوتك لزيارة جناحنا وطائراتنا الخاصة في المعرض السعودي الدولي للطيران ١٢-١٤ مارس الجاري، وتحقيق أمنيتك بالدخول إلى قمرة القيادة. نرجو منك التواصل من خلال الخاص لتوصيل الدعوة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 67492 ] نشر منذ 1 دقيقة

تمام ,,

,, بس ياترى لو تمنى هاالأمنيه شريدح بن سرساح ,, تحققون امنيته ………؟؟

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