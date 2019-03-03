الجوازات: إصدار وتجديد الجواز لمن ليس لديه هوية وطنية عبر أبشر.. قريبًا

علي القحطاني(صدى):

أوضح العقيد سعد العمري، مدير الخدمات الإلكترونية بالمديرية العامة للجوازات، أن الجوازات تقدم 95% من خدماتها للمواطن والمقيم من خلال نظام مقيم، أو منصة أبشر للأفراد و أبشر للأعمال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أن العمليات الإلكترونية التي تمت على منصة أبشر للأفراد و أبشر للأعمال وصلت إلى 81 مليون عملية منذ بدأ النظام، أما نظام مقيم فتمت عليه حوالي 58 مليون عملية.

وأشار إلى أن التفويض الإلكتروني للأبناء والغير لمتابعة خدماتك في مكتب الجوارات بالنيابة عنك، أصبخ يستغرق دقيقة واحدة فقط.

ولفت ” العمري ” ، إلى أن منصة أبشر ستتيح خلال النصف الثاني خدمة إصدار وتجديد الجواز لمن ليس له هوية وطنية، مضيفًا أن الإبلاغ عن فقدان الوثائق سيكون متاحا عبر منصة أبشر، سواء كان جواز سفر أو هوية مقيم.

كما أوضح أن أبشر للأفراد يختص بالعمالة المنزلية، و أبشر للأعمال يختص بالمنشآت التجارية.