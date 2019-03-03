موقف الدارسين على حسابهم بالخارج من التسجيل في حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

أوضج حساب المواطن، اليوم الأحد، موقف الدارسين على حسابهم بالخارج من التسجيل في البرنامج،

وجاء ذلك ردًا علي استفسار جاء فيه: “أنا أدرس خارج المملكة على حسابي الشخصي، هل يشملني الدعم، وما الأوراق الثبوتية اللازمة؟”.

ورد حساب المواطن، قائلًا: التسجيل ممكن في هذه الحالة، وعند انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، وسيتم خصم نسبة من استحقاقه في حال تجاوزت مدة تواجده خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج، سواء بشكل متواصل أو متقطع.