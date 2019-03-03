بالفيديو.. بطة تذل أربعة نمور في مياه ضحلة
قامت بطة شجاعة بإذلال أربعة نمور ضخمة داخل بركة مياه ضحلة، على الرغم من أن النمور هي حيوانات مفترسة من الطراز الأول.
وأظهر مقطع فيديو، تواجد بطة مع أربعة نمور داخل بركة صغيرة، وبمجرد أن يقتربوا منها تختفي داخل المياه وتخرج من جهة بعيدة عنهم.
وعلى الرغم من محاولة النمور افتراسها، قامت البطة بالاستهزاء بهم لفترة طويلة، ولسوء الحظ تمكنوا في نهاية المطاف من الإمساك بها عند محاولتها الغطس إلى داخل المياه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46669 ] نشر منذ 23 دقيقة
على أرضها وفي منطقتها
دائمآ أقولها
أختيار أرض المعركة أمر مهم جدآ🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67455 ] نشر منذ 3 دقائق
ههههههههههههههههههههههههه ,,
,, ياهي لعبت عليهم واجد .. بس مصختها زياده وطاحت في شر اعمالها ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67455 ] نشر منذ 3 دقائق
ههههههههههههههههههههههههه ,,
,, ياهي لعبت عليهم واجد .. بس مصختها زياده وطاحت في شر اعمالها ,,