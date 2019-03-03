بالصور.. فيتوريا: نخوض مباراة صعبة غدًا الوصل فريق جيد ولديهم لاعبين مميزين

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب نادي النصر، روي فيتوريا، في المؤتمر الصحفي لمباراة النصر والوصل: ” نخوض مباراة صعبة غدًا أتمنى الفوز بالتأكيد لكنها ستكون مباراة قوية. ”

وتابع روي: ” حضرنا للمباراة بشكل جيد وسنعمل بكل مانستطيع التحقيق نتيجة جيدة، وبالنسبة لنا كل مباراة نلعبها كأنها نهائي، غدًا سنلعب مباراة قوية وكل التركيز عليها، تركيزنا اليوم على مباراة الغد، وبعد نهايتها تبدأ التفكير للمباراة التي تليها. ”

وأضاف ” فيتوريا “: ” كل بطولة تختلف عن الأخرى الوصل فريق جيد ولديهم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق بشكل جيد ونتمنى أن يقدم فريقنا مستوى مميز في المباراة. ”

واستطرد مدرب النصر: ” حينما نلعب من المهم أن يكون اللاعبون في تركيز ذهني عالي وهو ما نعمل عليه وهو المهم بالنسبة لنا، وليس لدي مشكلة في أن يكون لدينا مباراة كل ثلاث أيام إذا كان لاعبيننا بتركيز ذهني جيد واستعداد كامل لكل مباراة. ”