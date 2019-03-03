تعرف على أسباب تلف أذرعة السيارة وكيفية التأكد من سلامتها

واشنطن(صدى):

تعتمد السيارات بجانب المحرك على العديد من الأجزاء والقطع الميكانيكية والكهربائية الهامة لكي تسير بكفاءة على الطريق، من هذه الأجزاء ما يسمى بأذرعة السيارة، ويتلخص عمل هذا الجزء الهام في الربط بين المحرك وإطارات السيارة، وفي حال تعرض الأذرعة للتلف فإنه يسبب خطر كبير على سلامة السيارة والركاب.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تلف أذرعة السيارة، ومنها كثرة السير على الطرق الغير ممهدة والصحراوية لما تسببه من التعرض باستمرار إلى الحفر والمطبات، كما أن عدم تشحيم الأذرعة في الصيانة الدورية للسيارة يعرضها كذلك للتلف بنسبة 40%، ويمكن من خلال خطوات بسيطة التعرف على تعرض الأذرعة للضرر أم لا، وهي كما يلي.

قم بفحص الأذرعة في البداية بالنظر في جميع أجزاء الذراع المطاطي، في حال وجدت قطعة مطاط مقطوعة أو متآكلة، فهذا يدل على تضرر الذراع ويجب تغييره على الفور.

إذا صدر صوت مثل الطقطقة عند قيامك بتدوير مقود السيارة بصورة سريعة يميناً ويساراً.

قم بفحص الأذرعة بيديك من خلال تحريك كل ذراع على حدة، في حال إذا تحرك الذراع بسهولة، فهذا يدل على أن هذا الذراع أصبح تالف وغير صالح للاستخدام بالسيارة.

قم بالإمساك بإطار السيارة وأعمل على تحريكه يمينا ًويساراً، في حال صدور أصوات تشبه أصوات الطقطقة أثناء تحريك الإطار، فإن هذا يدل على تلف الذراع.

أحيانا يؤدي تلف أحد الأذرعة إلى فراغ في مقود القيادة ولكن ليس من الضروري أن تكون المشكلة هنا ناتجة عن تعطل هذه القطعة فقط.