سمكة سامة تؤدي إلى الموت.. تنبيه لرواد الشواطئ بارتداء حذاء ( فيديو )

نايف السالم(صدى):

وثَّق مواطن مقطع فيديو، لسمكة صخرية توجد على أحد شواطئ المملكة، موضحًا أنها من أكثر الأسماك سُمّية.

وكشف المقطع، الشوك الذي يوجد فوق ظهر السمكة، إذ قال مصور الفيديو : ” هذه الأشواك تؤدي إلى القبري مباشرة ” ، في إشارة إلى خطورتها على الإنسان التي تصل إلى الموت.

وفي هذا الإطار، يُنبه المقطع إلى ضرورة أن يرتدي رواد البحر حذاء خاص بالشاطئ، خاصة الذين يهوون التمشية على الشواطئ.

وتُوجد السمكة الصخرية في البحر الأحمر والخليج العربي وفي الحيد المرجاني العظيم و المحيطين الهادئ والهندي، كما يؤثر سم السمكة الصخرية على القلب والجهاز العصبي، ويؤدي انغراز أشواكها إلى تخدر العضو المصاب، ويتبع ذلك ارتفاع في درجة الحرارة وغثيان، وقد تؤدي الإصابة إلى الإغماء والوفاة في بعض الأحيان.