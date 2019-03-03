بالصور..الهلال يعاود تدريباته بمشاركة إدواردو

طلال الغامدي(صدى):

عاود فريق الهلال عصر اليوم الأحد، تدريباته بعد أن تمتع اللاعبون بالراحة التي منحهم أياها الجهاز الفني، يوم أمس.

وأدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الفيصلي تدريبًا استرجاعيًا، وأجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تخلله ناورة وتدريبات فنية.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة “إدواردو” حيث سيغادر مع الفريق إلى العين، في حين شارك الثنائي ” نواف شراحيلي ووليد الأحمد بالمران وسيغادرون مع الفريق إلى العين.

وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الإمارات تأهبًا لمواجهة العين آسيويًا.