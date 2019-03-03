نتائج اجتماع الاتحاد العربي لمواجهتي الأهلي والهلال

ماجد محمد(صدى):

انتهى اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم بممثلي الهلال و الاهلي دون اتفاق على تحديد موعد لنصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وجاء ذلك بسبب عدم وجود حلول حالية لاتحاد كرة القدم لتأجيل لقاءات الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد قرر تنظيم اجتماع عاجل بين ناديي الهلال والأهلي، استعدادًا لمواجهتين في نصف نهائي البطولة العربية.

وكان الهلال قد تأهل إلى نصف نهائي كأس زايد على حساب الاتحاد السكندري المصري، والأهلي على حساب الوصل الإماراتي.