بالفيديو.. مريم حسين تبكي بسبب ” الكروشيه ” : ” اشتريت فستان لابنتي قبل زواجي “

مليكة فؤاد(صدى):

شاركت النجمة المغربية مريم حسين متابعيها على تطبيق سناب شات بمقاطع فيديو مؤثر كشفت من خلاله عن حبها للأمومة.

وروت حسين وهي متأثرة وتمنع دموعها من النزول من خلال المقطع ما حصل معها خلال تواجدها في الاسواق وشرحت متأثرة ما حصل معها في المكان نفسه قبل اربع سنوات.

وأشارت إلى وجود بائعة تبيع ملابس الاطفال المصنوعة من الكروشيه، واشترت حينها احد الفساتين واختارته باللون الوردي.

واضافت مريم انها لم تكن حينها حامل او لديها طفل بل ارادت ان تشتري الفستان لتحتفظ به ريثما تصبح اماً، لتتفاجأ بالمرأة تتمنى لها الزواج وانجاب طفلة، وحصل بالفعل.