بالفيديو.. النساء يفترشن الأرض في مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

خاص(صدى):

أظهر مقطع فيديو، العديد من النساء وهن يفترشن الممرات في مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط، ومعهن أولادهن، في انتظار أدوارهن للكشف الصحي.

من جانبها، علَّقت وزارة الصحة عبر حسابها، قائلة: ” وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية إذا كان لديك أي ملاحظة، نرجو التواصل معنا عن طريق الاتصال بالرقم 937 أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك ” .

وكان الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، قد دشن الشهر الماضي، المراكز الصحية المناوبة على مدار الـ٢٤ ساعة في منطقة عسير؛ حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى عسير المركزي، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى أبها للولادة والأطفال والخميس للولادة والأطفال، ثم شاهد عرضًا آخر عن آلية الفرز البصري المطبقة في طوارئ المستشفيات وأولوية التعامل مع الحالات.

وشهدت المستشفى، عددًا من المشكلات خلال الفترة الماضية كان آخرها وفاة مريضة تدعى شيماء، إلا أن إدارة المستشفى رفضت الاتهامات الموجهة لها من المرضى بوجود إهمال وذلك في أكثر من بيان.