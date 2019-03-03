فيلانويفا : عودة المدرب سييرا أمر إيجابي بالنسبة لي

نواف السالم(صدى):

أعرب لاعب نادي الاتحاد التشيلي كارلوس فيلانويفا، اليوم الأحد، عن سعادته بعودة المدرب خوسيه لويس سييرا لتدريب الفريق.

وقال فيلانويفا في المؤتمر الصحفي للقاء الاتحاد والريان،إن عودة المدرب سييرا أمر إيجابي بالنسبة لي، واعرف جيداً ماذا تعني بطولة دوري أبطال آسيا لنادي الاتحاد وجماهيره.

وأضاف اللاعب قائلًا : في الفترة الماضية تعاملت مع ثلاثة مدربين ولكل مدرب طريقته الخاصة.

والجدير بالذكر أن سييرا مدرب نادي الاتحاد، قد أعلن أمس عن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية.

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