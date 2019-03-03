بالصور.. إيفانكا تكشف معاناتها من والدها بـ ” زي مثير “

واشنطن(صدى):

كشفت إيفانكا ترامب، عن معاناتها كونها ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أكدت أن أصعب وظيفة في العالم هي أن تكون ” ابنة ترامب ” .

جاء ذلك خلال حفل عشاء اجتمع في أبرز صحفيي واشنطن في تقليد يقام للمرة الـ134 في أمريكا، إذ يتبادل فيه السياسيون والصحفيون الآراء حوال ألأحوال السياسية في البلاد.

وكانت إيفانكا ضمن المتحدثين خلال العشاء، حيث قامت بإلقاء مزحة قائلة: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكون ابنة ترامب، كما قالت أنها تعرضت لانتقادات كثيرة كونها تطالب الآخرين بالعمل نظرا لوضعها الحالي.

و حضرت إيفانكا ترامب العشاء مع زوجها مستشار الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، كما ظهرت بفستان فضي مثير يبلغ ثمنه 2،750 جنيه استرليني.