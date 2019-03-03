تعليم الباحة يحمل أولياء الأمور مسؤولية الأبناء في  حالة عدم تعليق الدراسة 

إبراهيم الزهراني(صدى):

قال مدير تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني في تعميم لمنسوبي ومنسوبات التعليم للبنين والبنات والمساعدين وشعبة السلامة، إن أولياء أمور الطلاب والطالبات مسؤولين عن اتخاذ القرار المناسب حيال حضور أبنائهم للمدرسة في حال عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

ودعا حنش أولياء لاتخاذ الحذر والحيطة واتباع ما يرد من تنبيهات عبر التعاميم الصادرة من الإدارة، مع التأكيد بعدم خروج الطلاب والطالبات بعد وصولهم للمدرسة.

وأبان أنه في حالة وجود ما يمثل خطورة عليهم داخل المبنى المدرسي والتنسيق مع مكتب الإشراف الذي تتبع له المدرسة ومتابعة الطلاب والطالبات في حالة وجود حالات مطرية.