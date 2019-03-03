شاب يبتز فتاة ويهددها بنشر تسجيلات صوتية لها بعدما رفضت الانصياع لرغبته

دبي(صدى):

أساء شاب عربي إلى سمعة وشرف موظفة خمسينية من موطنه، بعدما تلصص عليها بكاميرات المراقبة المثبتة في شقته التي استأجرتها منه، وصورها في وضع خاص، وسجل لها مكالمة صوتية مع أحد الأشخاص، وأرسل التسجيل إلى معارفها وأصدقائها، بعدما رفضت الانصياع لرغبته وشهوته.

وباشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي محاكمة شاب عربي إلى سمعة وشرف موظفة خمسينية من موطنه، حيث وجهت النيابة العامة، اتهامات للشاب بهتك عرض المجني عليها بتصويرها دون علمها، ومحاولة التحرش بها، والاعتداء على حياتها الخاصة بتسجيل مكالمة هاتفية غرامية لها مع رجل آخر كان يرغب في الزواج منها.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، تبين أن المذكور استخدم كاميرات المراقبة الموجودة في الشقة الخاصة به، في التلصص على المجني عليها، وتصويرها وهي في غرفتها، زيادة على أنه سجل لها مكالمة”غرامية” خاصة، مع شخص آخر كان يرغب في الزواج منها، و أرسل التسجيلات إلى أصدقائها ومعارفها في دبي وموطنها، مثلما أرسلها كذلك إلى الشخص الذي كان يرغب في الزواج منها.

واقترح المتهم عليها الإقامة في شقة تابعة له بينما كانت تنتظر الانتهاء من صيانة شقة أخرى ستنتقل إليها في وقت لاحق، فوافقت وسكنت فيها لعدة أيام، قبل ان تظهر نوايا المتهم الذي دعاها إلى وجبة طعام في شقته بحجة أن شقيقته موجودة معه، ولما لبت دعوته تفاجأت بأنه مقيم لوحده، وطلب منها الانصياع لرغبته.