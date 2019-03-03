المؤسسة العامة للحبوب تعلن عن توفر 24 وظيفة شاغرة
كشفت المؤسسة العامة للحبوب عن توفر 24 وظيفة شاغرة على بند الوظائف المؤقتة ” الإدارة العامة ” ، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم ” سعودي ” الجنسية، وأن يتم تجهيز الأوراق التالية:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل.
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ غداً الإثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بنهاية يوم الأحد بتاريخ 2019/03/10م، مبينة أنه لن ينظر في أي طلب لم تستوفَ الوثائق المطلوب إرفاقها.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم عبر الرابط التالي: هنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46644 ] نشر منذ 52 دقيقة
باالتوفيق ياشباب🤗