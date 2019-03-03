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المؤسسة العامة للحبوب تعلن عن توفر 24 وظيفة شاغرة

المؤسسة العامة للحبوب تعلن عن توفر 24 وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للحبوب عن توفر 24 وظيفة شاغرة على بند الوظائف المؤقتة ” الإدارة العامة ” ، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم ” سعودي ” الجنسية، وأن يتم تجهيز الأوراق التالية:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل.
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ غداً الإثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بنهاية يوم الأحد بتاريخ 2019/03/10م، مبينة أنه لن ينظر في أي طلب لم تستوفَ الوثائق المطلوب إرفاقها.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم عبر الرابط التالي: هنا


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