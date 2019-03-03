إنتر ميلان يرفض التفريط في ” إيسبوسيتو “

نواف السالم(صدى):

يرفض إنتر ميلان التفريط بموهبة سيباستيانو إيسبوسيتو، وسط اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم اللاعب صاحب السبعة عشر عامًا.

حيث تحدث النادي مع عائلة اللاعب، وعرض توقيع عقداً لمدة ثلاثة سنوات مع ” إسبوسيتو ” ؛ وذلك لضمان بقائه مع الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي طلب معلومات حول اللاعب، بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي وبرسيا دورتموند الألماني المهتمان بخدماته كذلك.

كما يتابع مانشستر يونايتد تطور اللاعب منذ ما يقارب العام، ولكن النادي الفرنسي هو الأكثر جدية؛ وذلك بعد تقدمه بعرض سخي لعائلة اللاعب.