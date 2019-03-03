العامة للمجاهدين بالشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال بطرق غير نظامية

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت خلال الاسبوعين الماضية وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط (٨) شيولات و ( ٢ ) بكلين و ( ٣٣) شاحنة قلاب قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بضواحي مدينة الدمام غرب طريق ابو حدرية وجنوب طريق بقيق-الدمام السريع .

وقد تم تسليم جميع المضبوطات لبلدية غرب الدمام .

حيث اصبحت سرقة الرمال تشكل هاجساً امنياً يهدد سلامة المتنزهين والعابرين لتلك المنطقه وتشويةً لطبيعة الأرض.

وتؤكد الإدارة العامة للمجاهدين على إستمرار حملاتها ضد مخالفين نهل الرمال ونقلها بطرق غير نظامية وضرورة إلتزامهم بالنظام .