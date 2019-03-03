السجن شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5000 ريال لمهندس زور شهادته

عادل الحربي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض قرارًا بسجن وافدَا باكستانيَا بالسجن شهرا ” مع إيقاف التنفيذ ” ، بالإضافة لتغريمه 5000 ريال، ومصادرة شهادة جامعية مزورة من كلية هندسة.

وجاء ذلك على خلفية إدانته بتزويرها وتقديمها إلى الهيئة السعودية للمهندسين، حيث تسلمت النيابة العامة بلاغًا من الهيئة يُفيد بتقديم مهندس شهادة في الهندسة صادرة من باكستان تبين أنها مزورة ولا أساس لها.

وعن ذلك، قال المتهم خلال استجوابه بأن الشهادة أحضرها صديقه، ولما علم أنها غير معتمدة سافر إلى باكستان واختبر بعد الدراسة عن بعد، وحصل على شهادة جديدة معتمدة بدلا عن الشهادة الأولى التي قدمها لهيئة المهندسين.

وأوردت المحكمة في حكمها، أن ما بدر منه كان بسبب ظروف عابرة لم تكن عن نزعة إجرامية متأصلة في حقه؛ لذا تم وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها شهرًا واحدًا مع الإبقاء على الغرامة، ومصادرة الشهادة المزورة.